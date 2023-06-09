Клепиков Василий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Клепикова (Лысова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепикова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Клепикова (Лысова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
15.05.1957
Сын: Клепиков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Клепикова (Лысова) Анна Николаевна
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Клепикова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Клепикова (Лысова) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно