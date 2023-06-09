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Клепиков Василий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Клепикова (Лысова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Клепикова (Лысова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
15.05.1957

Сын: Клепиков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Клепикова (Лысова) Анна Николаевна

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Клепикова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Клепикова (Лысова) Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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