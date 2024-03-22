Шатунова (Трегубова) Марина
Место рождения
Дата рождения15.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.?
Рождение ребёнка
29.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шатунов Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
16.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шатунов Константин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область