Шатунова (Трегубова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова (Трегубова) Марина

Место рождения

Нижнеивкино, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

15.10.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеивкино, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шатунов Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
16.03.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шатунов Константин Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Константин Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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