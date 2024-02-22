Кирюхин Матвей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирюхин Филипп
Рождение ребёнка
15.10.1905
Мать ребёнка: Кирюхина Дарья Илларионовна
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирюхин Георгий Матвеевич
Мать ребёнка: Кирюхина Дарья Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирюхин Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Кирюхина Дарья Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно