Кирюхин Матвей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирюхин Матвей Филиппович

Кирюхин Матвей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирюхин Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Кирюхин Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Кирюхина Дарья Илларионовна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюхин Георгий Матвеевич

Мать ребёнка: Кирюхина Дарья Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюхин Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Кирюхина Дарья Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирюхина Дарья Илларионовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close