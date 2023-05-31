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Ложечка Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Овсиенко Тамара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложечка Игорь Викторович

Рождение ребёнка
04.08.1990

Дочь: Гаврилова (Ложечка) Валерия Игоревна

Отец ребёнка: Ложечка Игорь Викторович

Рождение ребёнка
10.05.1998

Дочь: Ложечка Виктория Игоревна

Отец ребёнка: Ложечка Игорь Викторович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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