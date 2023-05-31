Ложечка Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1968
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1968
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Овсиенко Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1990
Дочь: Гаврилова (Ложечка) Валерия Игоревна
Отец ребёнка: Ложечка Игорь Викторович
Рождение ребёнка
10.05.1998
Дочь: Ложечка Виктория Игоревна
Отец ребёнка: Ложечка Игорь Викторович
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область