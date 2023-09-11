Шаламова Пелагея Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова Пелагея Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Шаламов Яков Григориев

Отец ребёнка: Шаламов Григорий Фёдоров

Рождение ребёнка
1801

Сын: Шаламов Ефим Григориев

Отец ребёнка: Шаламов Григорий Фёдоров

Рождение ребёнка
1802

Сын: Шаламов Матвей Григориев

Отец ребёнка: Шаламов Григорий Фёдоров

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Шаламова Анна Григориева

Отец ребёнка: Шаламов Григорий Фёдоров

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шаламова Евдокия Григориева

Отец ребёнка: Шаламов Григорий Фёдоров

Смерть
Неизвестно

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