Шаламова Пелагея Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Шаламов Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Шаламов Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Шаламов Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Шаламова Анна Григориева
Отец ребёнка: Шаламов Григорий Фёдоров
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Шаламова Евдокия Григориева
Отец ребёнка: Шаламов Григорий Фёдоров
Смерть
Неизвестно