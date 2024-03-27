Незаметдинов Абдулхаким Мулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незаметдинов Абдулхаким Мулла

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Низаметдинов Мухутдин N-M231

Мать: Низаметдинова Хадича

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незаметдинов Хафиз

Мать ребёнка: Незаметдинова Мяфтуха

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамсяня

Мать ребёнка: Незаметдинова Мяфтуха

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кафизя

Мать ребёнка: Незаметдинова Мяфтуха

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Незаметдинова Мяфтуха

Смерть
Неизвестно
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