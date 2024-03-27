Незаметдинов Абдулхаким Мулла
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Низаметдинов Мухутдин N-M231
Мать: Низаметдинова Хадича
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незаметдинов Хафиз
Мать ребёнка: Незаметдинова Мяфтуха
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамсяня
Мать ребёнка: Незаметдинова Мяфтуха
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кафизя
Мать ребёнка: Незаметдинова Мяфтуха
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Незаметдинова Мяфтуха
Смерть
Неизвестно