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Графов Игорь Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1964

Отец: Графов Анатолий Иванович

Мать: Графова Алевтина Александровна

Рождение ребёнка
06.10.1986

Дочь: Графова Юлия Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.08.2000

Дочь: Графова Ярослава Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.03.2014

Дочь: Графова Маргарита Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копотун Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубив Оксана Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Графова Ольга Витальевна

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