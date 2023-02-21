Графов Игорь Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1964
Рождение ребёнка
06.10.1986
Дочь: Графова Юлия Игоревна
Рождение ребёнка
24.08.2000
Дочь: Графова Ярослава Игоревна
Рождение ребёнка
24.03.2014
Дочь: Графова Маргарита Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копотун Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубив Оксана Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Графова Ольга Витальевна