Абрамкин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамкин Кузьма

Абрамкин Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамкина (Бардакова) Галина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамкина (Бардакова) Галина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамкина (Бардакова) Галина Даниловна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Абрамкин Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Абрамкина (Бардакова) Галина Даниловна

Рождение ребёнка
09.10.1926

Сын: Абрамкин Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Абрамкина (Бардакова) Галина Даниловна

Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.