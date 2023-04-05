Марфенко (Билионок) Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.01.1885
Рождение ребёнка
25.05.1885
Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1887
Дочь: Марина Федотовна
Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1889
Сын: Марфенко Илларион Федотович
Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович
Рождение ребёнка
24.11.1891
Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович
Рождение ребёнка
05.05.1894
Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович
Рождение ребёнка
05.04.1895
Сын: Марфенко Платон Федотович
Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович
Рождение ребёнка
19.06.1897
Сын: Марфенко Евсевий Федотович
Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович
Рождение ребёнка
10.11.1901
Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1904
Дочь: Евгения Федотовна
Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1907
Дочь: Валентина Федотовна
Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович
Смерть
Неизвестно