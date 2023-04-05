Марфенко (Билионок) Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфенко (Билионок) Фекла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Марфенко Федот Петрович

Рождение ребёнка
25.05.1885

Сын: Марфенко Семен Федотович

Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович

Рождение ребёнка
17.10.1887

Дочь: Марина Федотовна

Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1889

Сын: Марфенко Илларион Федотович

Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович

Рождение ребёнка
24.11.1891

Сын: Марфенко Петр Федотович

Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович

Рождение ребёнка
05.05.1894

Сын: Марфенко Иван Федотович

Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович

Рождение ребёнка
05.04.1895

Сын: Марфенко Платон Федотович

Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович

Рождение ребёнка
19.06.1897

Сын: Марфенко Евсевий Федотович

Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович

Рождение ребёнка
10.11.1901

Сын: Марфенко Иван Федотович

Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович

Рождение ребёнка
15.12.1904

Дочь: Евгения Федотовна

Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович

Рождение ребёнка
28.11.1907

Дочь: Валентина Федотовна

Отец ребёнка: Марфенко Федот Петрович

Смерть
Неизвестно
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