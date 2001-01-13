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Беляева Дарья Романовна
Беляева Дарья Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.2001
Пол
Женский
Отец
Беляев Роман Александрович
1977 г.р.
Мать
Беляева Юлия Николаевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2001
Отец:
Беляев Роман Александрович
Мать:
Беляева Юлия Николаевна
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