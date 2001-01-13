Беляева Дарья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Дарья Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.2001

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2001

Отец: Беляев Роман Александрович

Мать: Беляева Юлия Николаевна

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