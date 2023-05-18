Гузенко Владимир Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Пропал без вести (военное)
?.05.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузенко Анна Владимировна
Мать ребёнка: Гузенко Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузенко Мария Владимировна
Мать ребёнка: Гузенко Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузенко Василий Владимирович
Мать ребёнка: Гузенко Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно