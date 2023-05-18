Гузенко Владимир Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузенко Владимир Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Пропал без вести (военное)
?.05.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузенко Анна Владимировна

Мать ребёнка: Гузенко Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузенко Мария Владимировна

Мать ребёнка: Гузенко Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузенко Василий Владимирович

Мать ребёнка: Гузенко Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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