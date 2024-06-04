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Широков Андрей Фефилов

Место рождения

дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1738

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Широков Феофил (Фефилко) Филиппов

Мать: Широкова Евдокия Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Широков Алексей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1738

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