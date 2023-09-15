Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1908

Дата смерти

Около 1968

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1908

Отец: Сидорин Григорий Федорович

Мать: Сидорина (Рубцова) Марфа Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Пётр Никитович

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Митрошкина (Лосев) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Лосев Пётр Никитович

Рождение ребёнка
24.07.1929

Сын: Лосев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Лосев Пётр Никитович

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Залетова (Лосев) Полина Петровна

Отец ребёнка: Лосев Пётр Никитович

Рождение ребёнка
Около 14.02.1936

Сын: Лосев Василий Петрович

Отец ребёнка: Лосев Пётр Никитович

родилась двойня, выжил только Василий
Смерть
Около 1968

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