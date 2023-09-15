Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1908
Дата смертиОколо 1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лосев Пётр Никитович
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Митрошкина (Лосев) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Лосев Пётр Никитович
Рождение ребёнка
24.07.1929
Отец ребёнка: Лосев Пётр Никитович
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Залетова (Лосев) Полина Петровна
Отец ребёнка: Лосев Пётр Никитович
Рождение ребёнка
Около 14.02.1936
Отец ребёнка: Лосев Пётр Никитович
родилась двойня, выжил только Василий
Смерть
Около 1968