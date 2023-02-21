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Новокшонов Дмитрий Павлович

Место рождения

село Кстинино Кирово-Чепецкий район Кировской области

Дата рождения

12.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1978

Отец: Новокшонов Павел

Мать: Новокшонова Елена Павловна

село Кстинино Кирово-Чепецкий район Кировской области
Рождение ребёнка
19.05.2004

Сын: Новокшонов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
По 24.08.2007

Жена: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
14.10.2012

Дочь: Новокшонова Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
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