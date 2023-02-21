Новокшонов Дмитрий Павлович
Место рождениясело Кстинино Кирово-Чепецкий район Кировской области
Дата рождения12.09.1978
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1978
Отец: Новокшонов Павел
село Кстинино Кирово-Чепецкий район Кировской области
Рождение ребёнка
19.05.2004
Сын: Новокшонов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
По 24.08.2007
Рождение ребёнка
14.10.2012
Дочь: Новокшонова Софья Дмитриевна