Колгашкин Борис Петрович
Место рождения
Дата рождения21.04.1913
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коржавина (Колгашкина) Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Черняк Станислава Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1937
Дочь: Черняк Нэлли Борисовна
Мать ребёнка: Черняк Станислава Иосифовна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Черняк Станислава Иосифовна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Смирнова (Колгашкина) Галина Борисовна
Мать ребёнка: Черняк Станислава Иосифовна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Смуркова (Колгашкина) Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: Черняк Станислава Иосифовна
Смерть
1970