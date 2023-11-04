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Колгашкин Борис Петрович

Место рождения

Сопелки, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.04.1913

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1913

Отец: Колгашкин Петр Васильевич

Мать: Колгашкина (Гаврилова) Елизавета Михайловна

Сопелки, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коржавина (Колгашкина) Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Черняк Станислава Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняк Станислава Иосифовна

Рождение ребёнка
04.03.1937

Дочь: Черняк Нэлли Борисовна

Мать ребёнка: Черняк Станислава Иосифовна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Колгашкин Олег Борисович

Мать ребёнка: Черняк Станислава Иосифовна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Смирнова (Колгашкина) Галина Борисовна

Мать ребёнка: Черняк Станислава Иосифовна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Смуркова (Колгашкина) Елизавета Борисовна

Мать ребёнка: Черняк Станислава Иосифовна

Смерть
1970
Сопелки, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

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