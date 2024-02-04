Матюшонок Григорий Брониславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшонок Григорий Брониславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1966

Отец: не указан

Мать: Матюшонок Галина Феликсовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюшонок Артем Григорьевич

Мать ребёнка: Матюшонок Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюшонок Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюшонок Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Матюшонок Дарья Григорьевич

Мать ребёнка: Матюшонок Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Матюшонок Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Матюшонок Наталья Ивановна

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