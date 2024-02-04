Матюшонок Григорий Брониславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1966
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюшонок Артем Григорьевич
Мать ребёнка: Матюшонок Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матюшонок Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2006
Дочь: Матюшонок Дарья Григорьевич
Мать ребёнка: Матюшонок Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
2006
Дочь: Матюшонок Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Матюшонок Наталья Ивановна