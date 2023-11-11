Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тищенко Алексей Александрович
Отец ребёнка: Тищенко Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко Олеся Александровна
Отец ребёнка: Тищенко Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тищенко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Тищенко Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно