Акулова Ксения Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752 ст.
Дата смерти1788 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Акулов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Акулов Антон Авраамович
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Акулов Савва (Савелий) Антонович
Отец ребёнка: Акулов Антон Авраамович
Смерть
1788 ст.