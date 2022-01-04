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Акулова Ксения Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

1788 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулов Антон Авраамович

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Акулов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Акулов Антон Авраамович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Акулов Савва (Савелий) Антонович

Отец ребёнка: Акулов Антон Авраамович

Ольховатка, Харківська область
Смерть
1788 ст.

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