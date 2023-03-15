Бунтин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Бунтин Родион

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Бунтин Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бунтин Фрол

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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