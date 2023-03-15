Бунтин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Бунтин Родион
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1867
Сын: Бунтин Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бунтин Фрол
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно