Давытев Рауф
Место рождения
Дата рождения13.02.1953
Дата смерти26.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1953
Отец: Давытев Рахимзян
Бракосочетание
23.05.1975
Рождение ребёнка
05.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давытева (Галимуллина) Мансура
Рождение ребёнка
04.05.1978
Дочь: (Давытева) Рамзия
Мать ребёнка: Давытева (Галимуллина) Мансура
Рождение ребёнка
22.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давытева (Галимуллина) Мансура
Смерть
26.03.2011
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
26.03.2011
Сектор M / Т-5 Номер регистрации 248