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Давытев Рауф

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.02.1953

Дата смерти

26.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1953

Отец: Давытев Рахимзян

Мать: Давытева (Гизатуллина) Амина

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.05.1975

Жена: Давытева (Галимуллина) Мансура

Рождение ребёнка
05.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давытева (Галимуллина) Мансура

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1978

Дочь: (Давытева) Рамзия

Мать ребёнка: Давытева (Галимуллина) Мансура

Рождение ребёнка
22.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давытева (Галимуллина) Мансура

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.03.2011
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
26.03.2011
Сектор M / Т-5 Номер регистрации 248

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