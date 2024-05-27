Горбунов Евгений Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Григорий
Мать: Шаврова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Сергеевна