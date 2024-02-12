Александрова Зинаида Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Зинаида Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1934

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1954

Сын: Александров Владимир Семенович

Отец ребёнка: Александров Семен Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1961

Дочь: Александрова Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Александров Семен Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1961

Дочь: Файзрахманова Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Александров Семен Иванович

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