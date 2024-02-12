Александрова Зинаида Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1954
Сын: Александров Владимир Семенович
Отец ребёнка: Александров Семен Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1961
Дочь: Александрова Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Александров Семен Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1961
Дочь: Файзрахманова Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Александров Семен Иванович