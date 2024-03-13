Ясько (Нестерук) Людмила Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясько (Нестерук) Людмила Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1968

Отец: Нестерук Степан Якимович

Мать: Нестерук Александра Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ясько Николай Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
30.05.1990

Дочь: Ясько Елена Николаевна

Отец ребёнка: Ясько Николай Николаевич

Рождение ребёнка
05.08.1996

Сын: Ясько Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Ясько Николай Николаевич

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