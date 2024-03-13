Ясько (Нестерук) Людмила Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
30.05.1990
Дочь: Ясько Елена Николаевна
Отец ребёнка: Ясько Николай Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.1996
Отец ребёнка: Ясько Николай Николаевич