Арутюнов Лев Аракелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнов Лев Аракелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.?

Дочь: Гамбарян (Арутюнова) Ирина Львовна

Мать ребёнка: Арутюнова (Маградзе) Маргарита Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арутюнова (Маградзе) Маргарита Семеновна

Рождение ребёнка
18.09.1970

Дочь: Арутюнян (Арутюнова) Инга Львовна

Мать ребёнка: Арутюнова (Маградзе) Маргарита Семеновна

Смерть
Неизвестно

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