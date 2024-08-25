Арутюнов Лев Аракелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.?
Дочь: Гамбарян (Арутюнова) Ирина Львовна
Мать ребёнка: Арутюнова (Маградзе) Маргарита Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1970
Дочь: Арутюнян (Арутюнова) Инга Львовна
Мать ребёнка: Арутюнова (Маградзе) Маргарита Семеновна
Смерть
Неизвестно