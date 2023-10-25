Гавловский Александр Иванович
Место рожденияПетровка село, Станиславчикская волость, Браиловская волость, Винницкий уезд, Подольская губерния, Российская империя
Дата рождения01.01.1905
Дата смерти01.01.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905
Петровка село, Станиславчикская волость, Браиловская волость, Винницкий уезд, Подольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.01.1925
Петровка село, Жуковецкий сельский совет, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
15.04.1926
Сын: Гавловский Виктор Александрович
Мать ребёнка: Гавловская Юрковская Антонина Ивановна
Петровка село, Жуковецкий сельский совет, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
01.01.1932
Сын: Гавловский Бронислав Александрович
Мать ребёнка: Гавловская Юрковская Антонина Ивановна
Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Рождение ребёнка
21.08.1936
Сын: Гавловский Франц Александрович
Мать ребёнка: Гавловская Юрковская Антонина Ивановна
Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Рождение ребёнка
09.07.1938
Дочь: Гавловская Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Гавловская Юрковская Антонина Ивановна
Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Смерть
01.01.1950
Петровка село, Жуковецкий сельский совет, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР