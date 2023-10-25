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Гавловский Александр Иванович

Место рождения

Петровка село, Станиславчикская волость, Браиловская волость, Винницкий уезд, Подольская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.01.1905

Дата смерти

01.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровка село, Станиславчикская волость, Браиловская волость, Винницкий уезд, Подольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.01.1925

Жена: Гавловская Юрковская Антонина Ивановна

Петровка село, Жуковецкий сельский совет, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
15.04.1926

Сын: Гавловский Виктор Александрович

Мать ребёнка: Гавловская Юрковская Антонина Ивановна

Петровка село, Жуковецкий сельский совет, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
01.01.1932

Сын: Гавловский Бронислав Александрович

Мать ребёнка: Гавловская Юрковская Антонина Ивановна

Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Рождение ребёнка
21.08.1936

Сын: Гавловский Франц Александрович

Мать ребёнка: Гавловская Юрковская Антонина Ивановна

Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Рождение ребёнка
09.07.1938

Дочь: Гавловская Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Гавловская Юрковская Антонина Ивановна

Петровка (1925 ) с. Жуковецкий с/с, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР , СССР
Смерть
01.01.1950
Петровка село, Жуковецкий сельский совет, Жмеринский район, Винницкая область, Украинская ССР
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