Трегубов Федор Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Трегубов Ефим Петров
Мать: Трегубова Агафья
Бракосочетание
?.10.1825
поручители: Лексей Данилов Трегубов, Николай Матвеев Трифонов, Василий Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.12.1833
Мать ребёнка: Трегубова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трегубова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трегубова Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно