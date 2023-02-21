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Трегубов Федор Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Трегубов Ефим Петров

Мать: Трегубова Агафья

Бракосочетание
?.10.1825

Жена: Трегубова Татьяна Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Лексей Данилов Трегубов, Николай Матвеев Трифонов, Василий Иванов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
25.12.1833

Сын: Трегубов Василий Федоров

Мать ребёнка: Трегубова Татьяна Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегубов Ефим Федоров

Мать ребёнка: Трегубова Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегубов Максим Федоров

Мать ребёнка: Трегубова Татьяна Васильева

Смерть
Неизвестно
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