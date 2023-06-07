Домника Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1695 г.р.

Дети

Около 1724 г.р.
Около 1726 г.р.
Около 1727 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Евдокия Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Степанов

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Николай Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Степанов

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Артем Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Степанов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Степанов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Смерть
После 1748
Нижневасильевское, Истра, Московская область
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