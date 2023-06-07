Домника Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиПосле 1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Евдокия Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Николай Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Степанов
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Артем Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Степанов
Смерть
После 1748