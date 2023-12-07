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Красильников Стефан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Красильников Федорович Дмитриевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Филютино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1872

Сын: Красильников Василий Стефанович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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