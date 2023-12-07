Красильников Стефан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Красильников Федорович Дмитриевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Филютино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1872
Сын: Красильников Василий Стефанович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Смерть
Неизвестно