Ударцова Гликерия Мартемьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Ударцова) Маряна Деомидовна
Отец ребёнка: Ударцов Дементий Семенович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Ударцов Дементий Семенович
Рождение ребёнка
23.05.1880
Отец ребёнка: Ударцов Дементий Семенович
Рождение ребёнка
27.08.1882
Сын: Ударцов Филипп Деомидович
Отец ребёнка: Ударцов Дементий Семенович
Смерть
После 1897