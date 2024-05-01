Ударцова Гликерия Мартемьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова Гликерия Мартемьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ударцов Дементий Семенович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Ударцова) Маряна Деомидовна

Отец ребёнка: Ударцов Дементий Семенович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Ударцов Яков Деомидович

Отец ребёнка: Ударцов Дементий Семенович

Рождение ребёнка
23.05.1880

Сын: Ударцов Иоанн Деомидович

Отец ребёнка: Ударцов Дементий Семенович

Рождение ребёнка
27.08.1882

Сын: Ударцов Филипп Деомидович

Отец ребёнка: Ударцов Дементий Семенович

Смерть
После 1897

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