Васка До 1647 — найти родственников по фамилии на Familio

Васка

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1647

умер Неизвестно

Супруги
Адмашка Рузаева1647 г.р.
Дети
Мелешка (Апамий) Васкин1682 г.р.
Мусайка Васкин1684 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1647

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адмашка Рузаева

Рождение ребёнка
1682

Сын: Мелешка (Апамий) Васкин

Мать ребёнка: Адмашка Рузаева

Рождение ребёнка
1684

Сын: Мусайка Васкин

Мать ребёнка: Адмашка Рузаева

Рождение ребёнка
1687

Сын: Сарайка Васкин

Мать ребёнка: Адмашка Рузаева

Смерть
Неизвестно

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