Васка
мужской, родился До 1647
умер Неизвестно
Супруги
Адмашка Рузаева1647 г.р.
Дети
Мелешка (Апамий) Васкин1682 г.р.
Мусайка Васкин1684 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1647
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адмашка Рузаева
Рождение ребёнка
1682
Мать ребёнка: Адмашка Рузаева
Рождение ребёнка
1684
Сын: Мусайка Васкин
Мать ребёнка: Адмашка Рузаева
Рождение ребёнка
1687
Сын: Сарайка Васкин
Мать ребёнка: Адмашка Рузаева
Смерть
Неизвестно