Никулин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1982
Дочь: Гайдукова Оксана Александровна
Мать ребёнка: Никулина Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.10.1986
Дочь: Съедина Юлия Александровна
Мать ребёнка: Никулина Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.01.1996
Сын: Никулин Александр Александрович
Мать ребёнка: Никулина Галина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно