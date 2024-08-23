Прасковья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамон Макарович

Отец ребёнка: Макар Трофимович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Матрена Макаровна

Отец ребёнка: Макар Трофимович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Фекла Макаровна

Отец ребёнка: Макар Трофимович

Смерть
Неизвестно

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