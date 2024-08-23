Прасковья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамон Макарович
Отец ребёнка: Макар Трофимович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Матрена Макаровна
Отец ребёнка: Макар Трофимович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Фекла Макаровна
Отец ребёнка: Макар Трофимович
Смерть
Неизвестно