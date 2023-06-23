Замараева Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замараева Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

1853 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замараев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Замараев Иван Иванович

Отец ребёнка: Замараев Иван Алексеевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замараев Иван Алексеевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замараев Иван Алексеевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замараев Иван Алексеевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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