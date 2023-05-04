Suurmann Karl
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1856 ст.
Дата смерти27.08.1884 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1882 ст.
Жена: Suurmann (Sits) Riina
Рождение ребёнка
05.03.1883 ст.
Дочь: Suurmann Anna Katharina
Мать ребёнка: Suurmann (Sits) Riina
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
27.08.1884 ст.