Suurmann Karl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Suurmann Karl

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1856 ст.

Дата смерти

27.08.1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1882 ст.

Жена: Suurmann (Sits) Riina

Рождение ребёнка
05.03.1883 ст.

Дочь: Suurmann Anna Katharina

Мать ребёнка: Suurmann (Sits) Riina

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
27.08.1884 ст.

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