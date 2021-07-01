Лаврентьева (Байдакова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева (Байдакова) Нина Васильевна

Место рождения

Казанка

Дата рождения

05.08.1930

Дата смерти

01.07.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1930

Отец: Байдаков Василий Васильевич

Мать: Барабанова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
11.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаврентьев Сергей Владимирович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
01.07.2021
Зубово, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

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