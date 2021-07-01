Лаврентьева (Байдакова) Нина Васильевна
Место рожденияКазанка
Дата рождения05.08.1930
Дата смерти01.07.2021
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1930
Рождение ребёнка
11.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаврентьев Сергей Владимирович
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
01.07.2021
Зубово, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан