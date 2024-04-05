Kielbratowski Michał
Место рожденияOsówek, parafia Śliwice
Дата рождения29.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1882
akt 51/ptg II mąż
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Żalikowska (Kelbratowska) Joanna
Мать ребёнка: Kielbratowska 1. Ossowska (Wegner) Elżbieta
Рождение ребёнка
13.04.1887
Дочь: Baszanowska (Kelbratowska) Antonina
Мать ребёнка: Kielbratowska 1. Ossowska (Wegner) Elżbieta
Polska Pomorze
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Kielbratowska 1. Ossowska (Wegner) Elżbieta
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Burchart (Kelbratowska) Bronisława
Мать ребёнка: Kielbratowska 1. Ossowska (Wegner) Elżbieta
Смерть
Неизвестно