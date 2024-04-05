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Kielbratowski Michał

Место рождения

Osówek, parafia Śliwice

Дата рождения

29.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1882

Жена: Kielbratowska 1. Ossowska (Wegner) Elżbieta

akt 51/ptg II mąż
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Żalikowska (Kelbratowska) Joanna

Мать ребёнка: Kielbratowska 1. Ossowska (Wegner) Elżbieta

Рождение ребёнка
13.04.1887

Дочь: Baszanowska (Kelbratowska) Antonina

Мать ребёнка: Kielbratowska 1. Ossowska (Wegner) Elżbieta

Polska Pomorze
Рождение ребёнка
1890

Сын: Kelbratowski Franciszek

Мать ребёнка: Kielbratowska 1. Ossowska (Wegner) Elżbieta

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Burchart (Kelbratowska) Bronisława

Мать ребёнка: Kielbratowska 1. Ossowska (Wegner) Elżbieta

Смерть
Неизвестно

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