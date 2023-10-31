Кокорина (Сомова) Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Сомова) Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кокорин Федор Осипов

Отец ребёнка: Кокорин Осип Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Кокорин Василий Осипов

Отец ребёнка: Кокорин Осип Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кокорина Ирина Осипова

Отец ребёнка: Кокорин Осип Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Осип Андреев

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1790
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