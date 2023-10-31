Кокорина (Сомова) Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кокорин Федор Осипов
Отец ребёнка: Кокорин Осип Андреев
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Кокорин Осип Андреев
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кокорина Ирина Осипова
Отец ребёнка: Кокорин Осип Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокорин Осип Андреев
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790