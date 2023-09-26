Арисова Римма Саимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арисова Римма Саимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1970

Отец: Арисов Саим Минниахматович

Мать: Важида

Рождение ребёнка
18.09.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илькаев Расиль Хамисович

Рождение ребёнка
18.09.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илькаев Расиль Хамисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илькаева Регина Расилевна

Отец ребёнка: Илькаев Расиль Хамисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Регина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илькаева Регина Расилевна

Отец ребёнка: не указан

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