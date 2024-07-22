Белозерова (Носова) Авдотья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Белозеров Иван Никифорович
Отец ребёнка: Белозеров Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Белозерова Аксинья Никифоровна
Отец ребёнка: Белозеров Никифор Андреевич
Смерть
Неизвестно