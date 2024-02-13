Лиховченко Гаврила Петрович
Место рожденияс.Носово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лиховченко Петр
Мать: Лиховченко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лиховченко (Ворона) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лиховченко (Ворона) Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
механизатор
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: пропал без вести в годы Великой Отечественной войны(www.obd-memorial.ru)
Похороны
Неизвестно