Лиховченко Гаврила Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиховченко Гаврила Петрович

Место рождения

с.Носово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лиховченко Петр

Мать: Лиховченко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лиховченко (Ворона) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лиховченко (Ворона) Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиховченко (Ворона) Любовь Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
механизатор
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: пропал без вести в годы Великой Отечественной войны(www.obd-memorial.ru)
Похороны
Неизвестно

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