Буланова Марина(Мария) Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланова Марина(Мария) Егоровна (Георгиевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буланов Иван Александрович

Отец ребёнка: Буланов Александр Дмитриевич

Съяново, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1839

Сын: Буланов Тихон Александрович

Отец ребёнка: Буланов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.09.1854

Сын: Буланов Евфимий Александрович

Отец ребёнка: Буланов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.04.1878

Дочь: Буланова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Буланов Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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