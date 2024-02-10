Буланова Марина(Мария) Егоровна (Георгиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буланов Иван Александрович
Отец ребёнка: Буланов Александр Дмитриевич
Съяново, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1839
Сын: Буланов Тихон Александрович
Отец ребёнка: Буланов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.09.1854
Сын: Буланов Евфимий Александрович
Отец ребёнка: Буланов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.04.1878
Дочь: Буланова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Буланов Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно