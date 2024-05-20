Кузнецов Никита Васильевич ?.02.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Никита Васильевич

Место рождения

п. Никольский, НСО

Дата рождения

?.02.1894

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1894

Отец: Кузнецов Василий

Мать: не указана

п. Никольский, НСО
Место жительства
Около 1911
в п. Никольский
Бракосочетание
08.01.1912

Жена: Кузнецова (Малькова) Анна Васильевна

п. Никольский, НСО
Рождение ребёнка
11.10.1919

Дочь: Баткова (Кузнецова) Елизавета Никитична

Мать ребёнка: Кузнецова (Малькова) Анна Васильевна

п. Никольский, НСО
Смерть
После 1919

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