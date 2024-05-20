Кузнецов Никита Васильевич
Место рожденияп. Никольский, НСО
Дата рождения?.02.1894
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
?.02.1894
Отец: Кузнецов Василий
Мать: не указана
п. Никольский, НСО
Место жительства
Около 1911
в п. Никольский
Бракосочетание
08.01.1912
п. Никольский, НСО
Рождение ребёнка
11.10.1919
Дочь: Баткова (Кузнецова) Елизавета Никитична
Мать ребёнка: Кузнецова (Малькова) Анна Васильевна
п. Никольский, НСО
Смерть
После 1919