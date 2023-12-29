Печерский Тимофей Филлиппович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
временно-обязанный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.05.1867 ст.
Восприемник
25.07.1871 ст.
Борис Васильевич Селивонов
Восприемник
08.07.1873 ст.
Евдокия Васильевна Селивонова
Восприемник
17.10.1876 ст.
Параскева Васильевна (Селивонова) Мажуга
Смерть
Неизвестно