Печерский Тимофей Филлиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПечерский Тимофей Филлиппович

Печерский Тимофей Филлиппович

Место рождения

Хильчичи, Сумська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Хильчичи, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
временно-обязанный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хильчичи, Сумська область
Бракосочетание
21.05.1867 ст.

Жена: Печерская (Селивонова) Марфа Гурьевна

Кривоносовка, Сумська область
Восприемник
25.07.1871 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Борис Васильевич Селивонов
Восприемник
08.07.1873 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Евдокия Васильевна Селивонова
Восприемник
17.10.1876 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Параскева Васильевна (Селивонова) Мажуга
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.