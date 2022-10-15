Кривоногова Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1967
Дата смерти15.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1967
Отец: Данков Василий
Мать: Сабурова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1987
Дочь: Шишова (Кривоногова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
28.12.1988
Сын: Кривоногов Юрий Андреевич
Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
16.08.1999
Дочь: Кривоногова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Юрьевич
Смерть
15.10.2022