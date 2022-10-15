Кривоногова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1967

Дата смерти

15.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1967

Отец: Данков Василий

Мать: Сабурова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
12.06.1987

Дочь: Шишова (Кривоногова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Юрьевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.12.1988

Сын: Кривоногов Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Юрьевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.08.1999

Дочь: Кривоногова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Кривоногов Андрей Юрьевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
15.10.2022

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