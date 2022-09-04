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Чекалкина Прасковья Матвеевна

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Место рождения

Михеи, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.07.1884

Дата смерти

12.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Михеи, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1905

Сын: Захаров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович

Михеи, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.11.1908

Дочь: Захарова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Захаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.04.1912

Сын: Захаров Семен Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1918

Дочь: Захарова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.08.1920

Дочь: Захарова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.04.1923

Дочь: Захаров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.04.1927

Дочь: Захарова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1929

Дочь: Захарова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
12.09.1957
Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

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