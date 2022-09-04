Чекалкина Прасковья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения20.07.1884
Дата смерти12.09.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1905
Сын: Захаров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1908
Дочь: Захарова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1910
Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1912
Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1918
Дочь: Захарова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1920
Дочь: Захарова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1923
Дочь: Захаров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1927
Дочь: Захарова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1929
Дочь: Захарова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Иванович
Смерть
12.09.1957