Цыпышев Иван Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Цыпышев Евграф Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыпышева Анна Евфимиевна
Рождение ребёнка
06.06.1905 ст.
Мать ребёнка: Цыпышева Анна Евфимиевна
Рождение ребёнка
02.04.1907 ст.
Дочь: Цыпышева Орина( Ирина) Ивановна
Мать ребёнка: Цыпышева Анна Евфимиевна
Рождение ребёнка
25.04.1914
Сын: Цыпышев Степан( Стефан) Иванович
Мать ребёнка: Цыпышева Анна Евфимиевна
восприемники Фёдор Иванов Цыпышев и крестьянская девица Анастасия Ивановна Цыпышева
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Цыпышева Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Цыпышева Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Цыпышева Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Цыпышева Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
01.09.1935
Сын: Цыпышев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Цыпышева Домна Гавриловна
Смерть
Неизвестно