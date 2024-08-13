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Цыпышев Иван Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыпышев Евграф Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыпышева Домна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыпышева Анна Евфимиевна

Рождение ребёнка
06.06.1905 ст.

Сын: Цыпышев ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Цыпышева Анна Евфимиевна

Рождение ребёнка
02.04.1907 ст.

Дочь: Цыпышева Орина( Ирина) Ивановна

Мать ребёнка: Цыпышева Анна Евфимиевна

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1914

Сын: Цыпышев Степан( Стефан) Иванович

Мать ребёнка: Цыпышева Анна Евфимиевна

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
восприемники Фёдор Иванов Цыпышев и крестьянская девица Анастасия Ивановна Цыпышева
Рождение ребёнка
1918

Сын: Цыпышев Павел Иванович

Мать ребёнка: Цыпышева Домна Гавриловна

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Цыпышев Иван Иванович

Мать ребёнка: Цыпышева Домна Гавриловна

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Цыпышева Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Цыпышева Домна Гавриловна

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1935

Сын: Цыпышев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Цыпышева Домна Гавриловна

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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