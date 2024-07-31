Стародубцева Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Анна Георгиевна

Место рождения

с. Затолокино Льговского уезда Курской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Федор

Рождение ребёнка
15.09.1899

Дочь: (Стародубцева) Любовь

Отец ребёнка: Стародубцев Федор

Рождение ребёнка
09.08.1914

Сын: Стародубцев Петр

Отец ребёнка: Стародубцев Федор

Смерть
Неизвестно

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