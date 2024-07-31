Стародубцева Анна Георгиевна
Место рожденияс. Затолокино Льговского уезда Курской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Федор
Рождение ребёнка
15.09.1899
Дочь: (Стародубцева) Любовь
Отец ребёнка: Стародубцев Федор
Рождение ребёнка
09.08.1914
Сын: Стародубцев Петр
Отец ребёнка: Стародубцев Федор
Смерть
Неизвестно