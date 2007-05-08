Смирнов Егор Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Егор Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2007

Отец: не указан

Мать: Смирнова Юлия Юрьевна

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