Михрютин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михрютин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михрютин Иван Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михрютин Олег Владимирович

Мать ребёнка: Михрютина Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михрютина Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
22.08.1964

Сын: Михрютин Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Михрютина Надежда Владимировна

Смерть
Неизвестно

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