Михрютин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михрютин Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михрютин Олег Владимирович
Мать ребёнка: Михрютина Надежда Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1964
Сын: Михрютин Вадим Владимирович
Мать ребёнка: Михрютина Надежда Владимировна
Смерть
Неизвестно