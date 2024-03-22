Пугачев Яков Никитич
Место рождения
Дата рождения16.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Никита Степанов
Мать: Акилина Лазарева
Жена: Анна (Евменьева)
Сын: Сергей Яковлев
Мать ребёнка: Анна (Евменьева)
Жена: Февронья Абрамова
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Февронья Абрамова
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Февронья Абрамова
Дочь: Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Февронья Абрамова
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Февронья Абрамова
Сын: Пугачев Яков Яковлев
Мать ребёнка: Екатерина Никитина
Дочь: Степанида Яковлева
Мать ребёнка: Февронья Абрамова
Дочь: Печникова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Февронья Абрамова
Мать ребёнка: Февронья Абрамова
Сын: Пугачев Александр Яковлев
Мать ребёнка: Февронья Абрамова
Мать ребёнка: Февронья Абрамова
Мать ребёнка: Февронья Абрамова
Жена: Анна (Евменьева)
Жена: Февронья Абрамова