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Пугачев Яков Никитич

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

16.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1844

Отец: Никита Степанов

Мать: Акилина Лазарева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
10.02.1864

Жена: Анна (Евменьева)

Рождение ребёнка
07.10.1865

Сын: Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Анна (Евменьева)

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
10.02.1867

Жена: Февронья Абрамова

Рождение ребёнка
25.10.1869

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Февронья Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.12.1871

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Февронья Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Февронья Абрамова

Рождение ребёнка
26.06.1878

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Февронья Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.10.1879

Сын: Пугачев Яков Яковлев

Мать ребёнка: Екатерина Никитина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1880

Дочь: Степанида Яковлева

Мать ребёнка: Февронья Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Печникова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Февронья Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Пугачев Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Февронья Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.11.1887

Сын: Пугачев Александр Яковлев

Мать ребёнка: Февронья Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.10.1888

Сын: Пугачев Казьма Яковлев

Мать ребёнка: Февронья Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.04.1891

Сын: Пугачев Никита Яковлев

Мать ребёнка: Февронья Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Евменьева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Абрамова

Место жительства
Неизвестно
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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